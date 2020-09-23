Скандальна Неля Штепа, обвинувачена в сепаратизмі і тероризмі, хоче повернутися у велику політику

Як передає Politeka.net, про це вона повідомила у своєму Facebook.

Так, екс-мер Слов'янська Неля Штепа, яка співпрацювала з російсько-окупаційними військами на початку агресії РФ на Донбасі, зареєструвалася кандидатом на виборах міського голови.

Крім цього, вона прикріпила фото документа про реєстрацію її кандидатом в мери Слов'янська.

Зазначимо, що Неля Штепа була мером Слов'янська з 2010 по 2014 рік. Вона була затримана в липні 14 року. Їй оголосили підозру за статтями "тероризм", "посягання на цілісність країни" під час окупації міста бойовиками Стрєлкова-Гіркіна. Сама ж Штепа стверджувала, що не співпрацювала з окупантами, а "намагалася звільнити заручників".

Вже в 2017 році суд звільнив її з-під варти під домашній арешт, після чого справу було відправлено на розгляд до суду Харкова.

Також Неля Штепа запам'яталася тим, що кликала Володимира Путіна "зайти в Слов'янськ". Таку заяву зі сльозами на очах вона зробила в інтерв'ю російським пропагандистам навесні 2014 року.

"Я прошу Володимира Володимировича, як єдина жінка-мер. Зайдіть в це місто, станьте і захистіть мене", - заявляла вона і стверджувала, що бачить в Путіні "справжнього чоловіка".

"А Гіркін і Безлер приїдуть підтримувати порядок під час проведення виборів", "Гіркіна не забудь запросити в заступники!", "Хтось на концерт Кобзона сильно захотів", "Чому ця зрадниця досі не сидить?", "Я не розумію, а що робила СБУ? Чому вона не сидить?", "Людина відверта сепаратист, ще й компенсацію від держави отримала за переслідування", "зовсім не буду здивований, якщо жителі Слов'янська знову виберуть цю Штепу. Історія вчить нас, що нічому не вчить!",- відреагували українці на висунення Нелі Штепи.

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