Бувший прем'єр-міністр України Микола Азаров, який проживає в Росії, розкритикував дієвість українського уряду

Як передає Politeka.net, свою оцінку роботи чинного кабміну він дав у прямому ефірі телеканалу "Наш" ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Якби це залежало від мене, то я б Шмигаля і цю шантрапу... Дивлячись на бюджет, я бачу, що його складали люди без хазяйського підходу до справи, тобто, непрофесіонали. Я б їх негайно відправив у відставку. Буде тільки краще, якщо набрати грамотних людей. Вони є в країні, тому що раніше були нормальні бюджети", - заявив Азаров.

Раніше на своїй сторінці Микола Азаров заявив, що в 1922 році Україна приєдналася до СРСР без багатьох регіонів: Донецька, Луганська, Харкова, Одеси, Криму і навіть Львова.

"Всі ці землі Україна отримала, перебуваючи у складі Радянського Союзу, причому повністю безкоштовно! А новоспечені так звані патріоти тільки й навчилися, що землі ці розбазарювати, та ще й ціною десятків тисяч людських життів", - написав Азаров.

Нагадаємо, Микола Азаров був прем'єр-міністром України з березня 2010-го по січень 2014 року. Після зміни влади в 2014 році покинув країну і зараз проживає в Росії.

Нагадавши, Азаров-утікач назвав Україну "колонією" і знайшов винних: "весняне загострення".

Як повідомляла Politeka, Азаров пішов проти пропаганди Кремля і здивував словами про Україну: «абсолютне зло».

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