Дії в. о. президента Олександра Турчинова в 2014 році можна порівняти зі злочинною бездіяльністю, яка тільки посприяла втраті Криму Україною. На це звернув увагу журналіст Євген Василевський в коментарі до нового відеролика Давида Жванії, в якому політик звинуватив колишнього в.о. президента Олександра Турчинова в здачі Криму в 2014 році.

Про це Василевський написавши у своїй колонці на сайті "Капітал".

За словами Василевського, заява Жванії про негативну роль Турчинова "звучить в унісон з оцінками екс-президента Леоніда Кучми, екс-уповноваженого з контролю за Міноборони Володимира Замани і багатьох інших".

"Хіба що вони публічно не вимовили слів "державна зрада" щодо Турчинова. Генерал-полковник Володимир Замана, який у лютому-березні 2014 року був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони...заявив, що командування ЗСУ підготувало спеціальну операцію зі звільнення Криму і він особисто доповідав про готовність військових керівництву держави в особі Турчинова. Однак обурився генерал-полковник, Турчинов так і не віддав жодного наказу з приводу Криму", - нагадав журналіст.

Василевський також нагадав, що екс-президент Леонід Кучма "у березні 2020 року в інтерв'ю прямо назвав поведінку українського керівництва (тобто Турчинова) "неадекватною тій ситуації, яка склалася в Криму".

За словами Василевського, "станом на початок березня, за різними оцінками, в Криму перебувало від 13 до 16 тисяч українських військовослужбовців. І це не рахуючи особового складу СБУ (включаючи спецназ), солдатів внутрішніх військ, співробітників міліції та МНС".

"В. о. президента і головнокомандувачем на той момент був Олександр Турчинов. Як ми пам'ятаємо, після того, як владу в Україні захопили демократичні сили, 22 лютого депутати призначили Турчинова головою Верховної Ради. А 23 лютого Верховна Рада прийняла постанову про відсторонення Януковича від влади і передачу повноважень в.о. президента О. Турчинову", - нагадав він хронологію подій.

"І що ж зробив в. о. президента О. Турчинов, який за посадою автоматично був верховним головнокомандувачем? Нічого! Абсолютно нічого! Говорячи мовою воєнного часу, це називається саботаж. Ось ми звикли лаяти товариша Сталіна. Тим часом, при Сталіні пана Турчинова за саботаж відразу б поставили "до стінки", - заявив журналіст.

Як пише Василевський, у в.о. Турчинова було два варіанти дій - дати наказ військовим, прикордонникам, співробітникам СБУ і т. д. у Криму чинити опір або наказати відступати разом зі зброєю і військовою технікою.

"А що зробив Турчинов? З усіх варіантів він вибрав найгірший. Як бачимо, спочатку в. о. головнокомандувача Збройними силами кинув українських військових, силовиків і МНСсників напризволяще. А потім дав наказ відходити, фактично подарувавши Російській Федерації всю військову техніку. До речі, Володимир Путін не забув весело потролити офіційний Київ, коли в січні 2018 року запропонував повернути українську військову техніку, кинуту в Криму", - підкреслив автор.

Василевський пояснив, що офіційний Київ відмовився забирати військову техніку з Криму, тому що тоді стали б відомі масштаби катастрофи.

"Знаєте, чому секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов ніяк не відреагував на цю пропозицію? Тому що стало б відомо, скільки десятків літаків, кораблів і БТРів в. о. президента Олександр Турчинов просто "подарував" Російській Федерації в 2014 році!"- пояснив журналіст.

"Всякого інтенданта через три роки виконання посади можна розстрілювати без суду", - любив говорити знаменитий полководець Олександр Суворов. Так от, в нашому випадку самопроголошеного "патріота" Турчинова можна ставити до стінки, не чекаючи, поки пройде три роки " - завершив журналіст Євген Василевський.