Колишній прокурор Криму згадала про півострів без води

Колишня прокурорка анексованого Росією Криму і так званий депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська розповіла про своє бачення вироку, який, на її думку, слід винести українським діячам, нібито відповідальним за "розпалювання війни на Донбасі"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інтерв'ю Ксенії Собчак із Поклонською.

Наприкінці інтерв'ю з Собчак запропонувала Поклонській зіграти "супер-гру", за правилами якої треба зробити вибір.

Собчак попросила Поклонську уявити військовий трибунал, під час якого одну людини із запропонованих треба стратити, а іншу - помилувати.

"Тобто одну під розстріл, а іншу помилуємо. Дуже складний вибір", - уточнила Собчак.

Обирати Поклонській треба було між колишнім секретарем РНБО України Олександром Турчиновим і п'ятим президентом Петром Порошенком.

"Так дивлюсь і... Хочеться обох - до стінки", - відповіла Поклонська.

На це Собчак нагадала їй про правила "гри", в рамках яких все-таки доведеться робити вибір.

Тоді Поклонська розповіла, що саме Турчинов приходив до кримської прокуратури на початку російської агресії, тому вона б стратила його, а Порошенка "помилувала і відправила б відбувати покарання на Колиму".

"Ну не стратити. Копати канал північно-кримський - води немає", - посміялась Поклонська.

Нагадаємо, скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну.

Як повідомляла Politeka, Поклонська огризнулася на Україну й "отримала" від МЗС: "Видає бажане за дійсне".