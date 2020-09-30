Представника України на переговорах у Мінську Вітольда Фокіна звільнили, тому що він "не знав, між ким йде війна" на Донбасі

Як передає Politeka, про це написав український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

"Представник України на переговорах про мир звільнений, тому що він не знав між ким йде війна. Призначення на прохання подруги, заяви, які "не відображають офіційну позицію", звільнення через два місяці", - написав Бутусов.

На думку українського журналіста, Фокіна усунули від переговорів, "щоб не втягуватися у скандал", побачивши бурхливу реакцію суспільства на скандальні заяви представника України в ТКГ.

"Кинули дідуся, якого не шкода, для озвучення текстів, які самі вимовляти бояться. Отримали реакцію - і сховалися, щоб не втягуватися в скандал. Внутрішня і зовнішня політика стала політикою прогинів. Отримали окрик з Кремля - ​​ставимо Фокіна. Отримали окрик від Фейсбук - знімаємо Фокіна. Немає ніяких правил, жодного бачення вперед - рефлексія стосується сьогоднішнього дня", - наголосив Бутусов.

Як відомо, 30 вересня на офіційному сайті президента України з'явився указ про звільнення Фокіна.

"...вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі В. Фокіна, увільнивши його від виконання обов’язків першого заступника глави делегації", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Фокін придумав, кого поставити на чолі "ДНР" і "ЛНР".

Також Politeka повідомляла, Фокін назвав несподівану причину початку війни на Донбасі.

Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.