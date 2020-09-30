Бывший лидер организации "Правый сектор" и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош предложил Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве представителя Украины в ТКГ
Как передает Politeka, об этом Ярош написал на своей странице в соцсети.
Так, по мнению Яроша, Минские договоренности - это "зло для Украины", однако он мог бы помочь выйти из этой патовой ситуации".
По мнению украинского политика, исплементация "минских договоренностей" может привести к народному восстанию, а это, в свою очередь, приведет к новой крови. Потому Ярош предлагает свое видение урегулирования ситуации на Донбассе.
"Увидел информацию о выводе кремлевского "слепого бронтозавра" Фокина из состава ТКГ... Конечно, это ничего не решает. "Минские договоренности" - это зло для Украины, и их реализация приведет к украинскому восстанию, а следовательно, к еще большей крови наших соотечественников. Она нам не нужна. Нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую победу", - подчеркнул Ярош.
На фоне этого командующий УДА предложил главе государства свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в ТКГ.
"Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе... Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и предательства", - подчеркнул он.
Как известно, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исключении Витальда Фокина из состава ТКГ.
Фокин представлял Украину в ТКГ по Донбассу в течение двух месяцев. За это время он успел "прославиться" несколькими скандальными заявлениями о Донбассе и Крыме. Последней каплей стало заявление, озвученное 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады. Тогда Фокин заявил, что "не видит" подтверждения того, что на Донбассе Украина воюет с Россией.