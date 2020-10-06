Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде розмовляти із владою країни-агресора - тобто з Путіним

Як передає Politeka, таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Politico Europe.

У розмові з глвою держави журналісти відзначили, що українці хочуть, щоб їхній президент зупинив війну, але коли чують, що він починає говорити з країною-агресором, то фактично вважають його зрадником.

На це Зеленський відповів, що без розмови з РФ війну не зупинити.

"Я б розставив тут дуже правильно точки: в якому сенсі не хоче говорити президент України з президентом Росії, і хто саме поширює інформацію в ЗМІ про те, що Україна не повинна говорити з Росією. Упевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією", - впевнений президент.

За його словами, якщо Україна не буде говорити з Путіним, то не зможе повністю відновити країну та деокупувати свої території.

На його думку, певні українські ЗМІ роблять все, щоб "зірвати будь-які можливості діалогу".

"Навіть в рамках "Нормандії" або Мінського процесу. Це стосується саме тих медіа, які належать або великим фінансовим структурам, або політикам, які були при владі до мене і займали високі посади. У них у всіх є медіа. Вони їм належать, на жаль. Хоча ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому випадку в питанні припинення війни будемо рухатися вперед і розмовляти і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території", - запевнив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив з ТКГ Вітольда Фокіна, який пропрацював там два місяці і встиг за цей час зробити кілька скандальних заяв про Донбас і Крим. Останньою краплею стали слова Фокіна про те, що він не бачить підтверджень того, що на Донбасі Україна воює з Росією. Ця заява викликала шквал емоцій в українській суспільстві і серед політиків, після чого глава держави відсторонив Фокіна від переговорів в ТКГ.

Нагадаємо, Сивохо висловився про звільнення Фокіна: "Голос розуму закричали і освистали".

Також Politeka повідомляла, Фокін назвав несподівану причину початку війни на Донбасі.

Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.