Дружина депутата та екс-президента України Петра Порошенка Марина розповіла про стан здоров'я чоловіка

Як передає Politeka.net, подробицями вона поділилася в інтерв'ю з журналісткою Яніною Соколовою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За її словами, Петру Порошенку стало гірше.

"У нього - двостороннє запалення легенів. Він знаходиться в лікарні, отримує комплексне лікування. На жаль, погіршився стан крові - вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан і подивитися хід хвороби", - поділилася Марина Порошенко.

Нагадаємо, "китайський" вірус у п'ятого президента України підтвердили 29 вересня.

Він заявив, що у зв'язку з хворобою на час відмовиться від своїх поїздок по регіонах України. Політик назвав вірус "підступним", заявивши, що буде лікуватися вдома.

Пізніше стало відомо, що Порошенко перебуває в київській лікарні.

Також ми повідомляли, що станом на 6 жовтня, на лікарняному у зв'язку із захворюванням перебувають 22 народних депутати. Всього за весь період епідемії 52 депутати хворіли або хворіють вірусом.



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