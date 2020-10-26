Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак прокоментував інформацію про виділення йому третьої службової квартири
Раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя оприлюднив документи з інформацією про те, що головнокомандувач ЗСУ нібито виписав собі третю службову квартиру в Києві. Хомчак офіційно прокоментував ці дані на сторінці Генштабу ЗСУ в Фейсбук.
Так, він заявив, що повідомлення про його третю квартиру не відповідають дійсності, так як він повернув отримані від держави раніше житлові квадратні метри Міноборони.
"Не відповідає дійсності і інформація про порушення мною житлового законодавства. Дані про нерухомість посадових осіб вказані в щорічних деклараціях, з якими може ознайомитися будь-хто. У моїх деклараціях зазначено, що отримане від держави житлові квадратні метри (83,1 м.кв.) на попередніх місцях служби повернуті Міністерству оборони повною мірою, навіть у більшій площі (97 м. кв.)", - написав Хомчак.
Він повідомив, що клопотання про надання нового службового житла з урахуванням змін сімейного стану він надав Міноборони відповідно до вимог чинного законодавства України.
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Крім того, Хомчак вирішив провести службову перевірку за фактом оприлюднення службових документів, що містять його особисті дані, про надання йому службового житла.
"Поширення неправдивих і маніпулятивних повідомлень є складовими цілеспрямованої інформаційної атаки. Гібридна війна ближче, ніж здається. Перевіряйте інформацію перед оприлюдненням, користуйтеся офіційними джерелами", - підсумував Хомчак.
Українці активно обговорюють його заяву.
"ти ще й прибудову там забабахав? або у сусідів віджав шматок? і ще - мова йшла про три квартири а не про одну площею чи то 83 чи то 97 квадратних метрів", "що за маячня?? На сторінці Генштабу, а не на сторінці Хомчака!! Перевищення повноважень і зловживання посадою, як завжди", "83 отримав а 97 віддав??? Це як так???? Просто цирк якийсь", - пишуть люди.
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