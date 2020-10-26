Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак прокоментував інформацію про виділення йому третьої службової квартири

Раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя оприлюднив документи з інформацією про те, що головнокомандувач ЗСУ нібито виписав собі третю службову квартиру в Києві. Хомчак офіційно прокоментував ці дані на сторінці Генштабу ЗСУ в Фейсбук.

Так, він заявив, що повідомлення про його третю квартиру не відповідають дійсності, так як він повернув отримані від держави раніше житлові квадратні метри Міноборони.

"Не відповідає дійсності і інформація про порушення мною житлового законодавства. Дані про нерухомість посадових осіб вказані в щорічних деклараціях, з якими може ознайомитися будь-хто. У моїх деклараціях зазначено, що отримане від держави житлові квадратні метри (83,1 м.кв.) на попередніх місцях служби повернуті Міністерству оборони повною мірою, навіть у більшій площі (97 м. кв.)", - написав Хомчак.

Він повідомив, що клопотання про надання нового службового житла з урахуванням змін сімейного стану він надав Міноборони відповідно до вимог чинного законодавства України.

Крім того, Хомчак вирішив провести службову перевірку за фактом оприлюднення службових документів, що містять його особисті дані, про надання йому службового житла.

"Поширення неправдивих і маніпулятивних повідомлень є складовими цілеспрямованої інформаційної атаки. Гібридна війна ближче, ніж здається. Перевіряйте інформацію перед оприлюдненням, користуйтеся офіційними джерелами", - підсумував Хомчак.

Українці активно обговорюють його заяву.

"ти ще й прибудову там забабахав? або у сусідів віджав шматок? і ще - мова йшла про три квартири а не про одну площею чи то 83 чи то 97 квадратних метрів", "що за маячня?? На сторінці Генштабу, а не на сторінці Хомчака!! Перевищення повноважень і зловживання посадою, як завжди", "83 отримав а 97 віддав??? Це як так???? Просто цирк якийсь", - пишуть люди.

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