Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прокомментировал информацию о выделении ему третьей служебной квартиры

Ранее фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя обнародовал документы с информацией о том, что главнокомандующий ВСУ якобы выписал себе третью служебную квартиру в Киеве. Хомчак официально прокомментировал эти данные на странице Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Так, он заявил, что сообщения о его третьей квартире не соответствуют действительности, так как он вернул полученные от государства ранее жилые квадратные метры Минобороны.

«Не соответствует действительности и информация о нарушении мной жилищного законодательства. Данные о недвижимости должностных лиц указаны в ежегодных декларациях, с которыми может ознакомиться любой желающий. В моих декларациях указано, что полученное от государства жилые квадратные метры (83,1 м.кв.) на предыдущих местах службы возвращены Министерству обороны в полной мере, даже в большей площади (97 м.кв.)», - написал Хомчак.

Он сообщил, что ходатайство о предоставлении нового служебного жилья с учетом изменений семейного положения он предоставил Минобороны в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Кроме того, Хомчак решил провести служебную проверку по факту обнародования служебных документов, содержащих его личные данные, о предоставлении ему служебного жилья.

«Распространение ложных и манипулятивных сообщений являются составными целенаправленной информационной атаки. Гибридная война ближе, чем кажется. Проверяйте информацию перед обнародованием, пользуйтесь официальными источниками», - подытожил Хомчак.

Украинцы активно обсуждают его заявление.

«ты еще и пристройку там забабахал? или у соседей отжал кусок? и еще - речь шла о трех квартирах а не об одной площадью то ли 83 то ли 97 квадратных метров», «Что за бред?? На странице Генштаба, а не на странице Хомчака!! Превышение полномочий и злоупотребление должностью, как всегда», «83 получил а 97 отдал??? Это как так???? Просто цирк какой-то», - пишут люди.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Хомчак получил приятный бонус от государства.

Как сообщала Politeka, отмена призыва, глава Генштаба ВСУ анонсировал исторические изменения: "Больше не будет необходимости".

Также Politeka писала, что в Вооруженных силах рассказали о болезни Хомчака: "две недели находится...".