Дефіцит медикаментів в Одеській області може посилитися після чергового російського удару: у ніч проти 22 вересня було пошкоджено склад Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Чорноморську, де зберігалися ліки.

Дефіцит медикаментів в Одеській області став реальним ризиком після чергової російської атаки: у ніч проти 22 вересня було пошкоджено склад Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Чорноморську.

На складі у портовому місті Чорноморськ зберігалися медичні препарати та засоби, важливі для забезпечення медичної допомоги в регіоні. Внаслідок удару пошкоджено приміщення об'єкта.

Постраждалих унаслідок інциденту немає. Це вже четвертий випадок за останні три місяці, коли через російські обстріли страждають склади ВООЗ в Україні. Раніше організація заявляла, що глибоко стурбована знищенням таких об'єктів із гуманітарною допомогою та ліками.

Чи загрожує дефіцит ліків

Удар по логістичному об'єкту — додатковий ризик для постачання ліків в Одеську область. Профільна асоціація попереджала, що через обстріли РФ можливі перебої з постачанням медикаментів. Водночас у спілці аптек зазначали, що критичного дефіциту наразі немає: запаси та альтернативні маршрути доставки частково компенсують втрати.

За останні три місяці російські війська знищили або пошкодили вже чотири склади ВООЗ в Україні. Це ускладнює логістику гуманітарної допомоги та доставку ліків, які зберігаються на таких об'єктах, до лікарень і аптек.

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