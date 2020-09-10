Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украинскую правду".

Так, стало известно, что у Хомчака подтвердился COVID-19, и сейчас он находится на самоизоляции.

Эту информацию в комментарии украинским журналистам озвучал начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил полковник Богдан Сеник.

"Главнокомандующий Вооруженных сил две недели находится на самоизоляции. На сегодняшний день состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал он.

Полковник также отметил, что Хомчак пошел на самоизоляцию сразу после положительного теста на COVID-19.

При этом в Вооруженных силах не смогли уточнить, когда именно главнокомандующий пошел на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что за сутки в Киеве было подтверждено 298 новых случаев коронавируса. Что касается смертности, то эпидемия в столице уже унесла жизни 254 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели при этом 4977 киевлян (67 за сутки).

В Киевской области также сохраняется тенденция роста показателей. Так, количество больных уже составляет 6 554 человек (+95 в сутки), умерших - 124 (+2), выздоровевших - 4 389 (+76).

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