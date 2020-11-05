Блогер і політичний оглядач Сергій Корнак вирішив "відкрити очі" українським громадянам на те, якими ж нібито є наші політики і що вони роблять насправді

За його словами, на чолі Української держави сидять одні грабіжники, яким абсолютно все одно на звичайних людей.

Відповідне відео Сергій Корнак опублікував на своєму каналі в YouTube.

За словами досить емоційного і безпринципного відеоблогера, на сьогоднішній день по всьому світу стежать за тим, якими будуть результати виборів у Сполучених Штатах Америки. Блогер уточнив, що всі завмерли від очікування, хто ж виграє вибори президента: Джо Байден або Дональд Трамп.

Але він упевнений, що абсолютно все одно, хто буде сидіти в головному кріслі в Білому домі, адже в Америці все робиться згідно з Конституцією. Тим часом, в Україні нібито ніхто не дотримується головного документа. Далі Корнак вирішив роз'яснити, що ж робить українська влада і політики, зокрема.

"Нами керують злодії і у*людки. І цим злодіям все одно, як і що. Вони розповідають страшні історії, як Порошенко. Як тобою можуть керувати, якщо тебе тупо купують?",- заявив відеоблогер Сергій Корнак.

Крім того, блогер сумно заявив, що всі політики, які сидять при владі, набивають повні кишені грошей, адже вони всі є маріонетками в руках олігархів.

"Всі ці політики наші-це чисті чорти, слухати всіх гидко. Всі-популісти, жодного немає нормального. Тому що кожен працює на якогось олігарха. Це страшно, це моторошно. Подивимося, кого Бог нам пошле, не міг же він так яро проклянути Україну", - з величезною надією підсумував в кінці відомий емоційний Сергій Корнак.

Нагадаємо, що блогер Сергій Корнак звернувся до Михайла Саакашвілі і дав йому поради, як повернути до себе довіру.

Як повідомляла Politeka, відеоблогер Сергій Корнак прокоментував мітинг "євробляхерів", який пройшов під Верховною Радою.

Також Politeka писала, що Сергій Корнак розповів, чи змінилося щось після виборів мерів, які нещодавно відбулися в Україні.