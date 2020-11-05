Відомий і активний блогер Сергій Корнак каже, що українська партія "Слуга народу" звернулася до членів Конституційного Суду України з повідомленням про їхню відставку

Політичний український аналітик повідомив, що в цьому зверненні йдеться про те, щоб члени суддівства Конституційного Суду України покинули свої посади добровільно.

Про це повідомляє Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

"Зеленський, його підставляють, тому що він дурнуватий і емоційний. Ось я вас всіх зараз розжену. Хто ти такий? Ти що, цар? Ти хто?",- висловився підприємець Корнак.

Крім цього, відеоблогер поділився тим, що у глави Української Держави Володимира Зеленського є якісь норми і обов'язки. Але звільняти, або ж просити про відставку членів Конституційного і Верховного судів він не може.

"Хто стикався з суддями, той їх ненавидить всією душею. От просто ненавидить, бо там ні батьківщини, ні прапора. Продажні тварі, більшість. Є окремі люди, але це мало, а повинні бути всі", - висловився один з найактивніших і емоційних відеоблогерів України Сергій Корнак.

Також підприємець поділився порадою для гаранта України Володимира Зеленського, в якому йдеться про те, що необхідні суднові реформи, потрібно зробити нові комісії і поставити Місцеві та муніципальні суди в Україні.

Крім цього, політичний аналітик Сергій Корнак розповів про те, що в Сполучених Штатах Америки, де населення становить 330 мільйонів жителів, у Верховному Суді сидять всього 9 суддів. У той же час, коли в Україні число суддів досягло 200 осіб, з них 20 осіб заповнюють ряди в Конституційному Суді України.

"Це ж все морди, які хочуть жерти. Вони ще й беруть хабарі і витворяють чорти що",-не стримуючи будь-яких емоцій, і з якоюсь відразою висловився блогер.

До всього цього, відеоблогер Корнак додав, що вкрай необхідно реформувати все, створити новий закон, дати для громадян України нові судові реформи.

Нагадаємо, що оглядач Сергій Корнак розкритикував нинішню владу, і, зокрема, Петра Порошенка.

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