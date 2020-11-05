Один із найемоційніших і абсолютно нескромних відеоблогерів, а також політичний оглядач Сергій Корнак "дістав скелети з шафи" партії "Слуга народу" і розповів, скільки вона заробляє
Блогер сказав, що партія глави України Володимира Зеленського отримує в конвертах від 10 до 60 тисяч доларів на місяць.
Про це Сергій Корнак повідомляє на своєму каналі в YouTube.
За словами відомого блогера, таку величезну зарплату партії Володимира Зеленського виплачує олігарх. Корнак пояснив, звідки у партій України такі величезні гроші в гаманцях.
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"Там сидять попки, фунти, які в своєму житті не значать нічого, нуль на паличці. Тому їх і набирали, це була тонка гра", - заявив відеоблогер Сергій Корнак.
Після цієї несподіваної для українців інформації, блогер згадав, що в країні проходило нове голосування. Тоді ж, за словами Корнака, результати голосування показали, що в парламент були набрані "чисті попки і терпили".
За словами Сергія Корнака, до Верховної Ради України нібито абсолютно випадкових людей. Всім їм, як стверджує відеоблогер, видали космічні гроші, щоб ті сиділи і мовчали.
"Всі ці гроші - наші з вами. Це гроші, які крадуться з бюджету, і потім роздаються "слугам народу", щоб мати можливість красти з бюджету. Скажені гроші, нульові люди", пояснив українцям Сергій Корнак.
Потім блогер торкнувся теми з коронавірусом і розповів, скільки громадян за минулу добу заразилися. За його словами, китайська недуга "підкосила" аж 9800 тисяч українських громадян.
Крім того, не обійшов стороною він і Володимира Зеленського, підкресливши, що той нібито все знає і робить усвідомлено. За словами Корнака, президент хоче скоротити кількість українських громадян за допомогою маленьких пенсій, коронавірусної інфекції та неможливістю працевлаштування.
Нагадаємо, що політичний оглядач Сергій Корнак з різкою заявою звернувся до Михайла Саакашвілі.
Як повідомляла Politeka, у партії "Слуга народу" внесли законопроект про обмеження розміру зарплат у наглядових рад держпідприємств.
Також Politeka писала, що політолог Андрій Золотарьов пояснив, чому у партії "Слуга народу" невдалі результати після виборів.