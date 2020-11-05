З нардепа Олександра Юрченка зняли електронний браслет
Як передає Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Сфабриковано проти мене провокація, метою якої було дискредитувати моє ім'я і запобігти моїй боротьбі проти корупції і за екологічну безпеку, продовжує розвалюватися!",- написав Юрченко.
Сьогодні, 5 листопада під стінами парламенту він вже встиг поспілкуватися з журналістами.
Під час спілкування зі ЗМІ Юрченко за шию хотів схопити його екс-колега по фракції Гео Лерос, щоб затягнути в будівлю Ради.
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Те, що трапилося прокоментували на Telegram-каналі "Інсайдер UA":
"Не минуло й місяця після виборів, як "хабарник" перетворився на "потерпілого".
Українці не сильно зраділи скасуванню запобіжного заходу нардепу:
Нагадаємо, в середині вересня Олександр Юрченко був виключений з партії "Слуга народу", але через кілька днів вийшов під заставу і був поміщений під домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.
Сума застави склала більше трьох мільйонів гривень, проте парламентарію вдалося її зібрати за кілька днів.
Нагадаємо, нардеп від» Слуги народу " потрапив у гучний скандал з незаконними будівлями.
Як повідомляла Politeka, Лерос зробив черговий випад у бік Зеленського.
Також Politekа писала, що у брата голови НКРЕКП Тарасюка виявлена фірма-контрагент "Укренерго".