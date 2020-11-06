Народний депутат Микола Тищенко емоційно висловився про введення штрафів за неправильне носіння в Україні



Як передає Politeka.net, свій коментар народний обранець дав журналістам Pavlovsky News.



"Якщо немає мізків - нехай платять штраф. Ми вже від цього втомилися (попереджати про маски). Весь світ носить, а в нашій країні людей чомусь потрібно змушувати. По-перше, потрібно бути вихованою людиною, бо носіння масок - це якась інтелігентність. Про такі речі повинні розповідати батьки", - заявив Тищенко.

За словами нардепа, попереджати українців вже немає сенсу і потрібно переходити до радикальних дій.



"Я б відразу штрафував. Ми попереджаємо, просимо, благаємо більше півтора років, а все одно є громадяни, які просто плюють на будь-які правила", - підкреслив нардеп.



Нагадавши, Верховна Рада України ввела штрафи за неносіння масок або не належне використання їх в громадських місцях.





Тепер офіційно за маску на підборідді доведеться заплатити 170 грн за перше порушення, і 255 – за повторне.



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