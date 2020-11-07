Ведучий, історик та співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов розкрив всю правду про економіку східної частини України

Також він розповів, що за весь час, поки в Луганській області існують вільні економічні зони, було створено тільки 64 робочих місця.

Про це Дмитро Снєгирьов повідомляє на каналі "Политика Наизнанку" в YouTube.

Ведучий підкреслив, що на сьогоднішній день Луганська область займає передостаннє, 23 місце, за рівнем інвестиційної привабливості, а це, зрозуміло, не дуже добре.

"Так звані економічні зони перетворилися на чорні діри щодо легалізації сірих контрабандних схем", - уточнив Дмитро Снєгирьов.

Історик згадав і той факт, що днями голова ОПУ Андрій Єрмак зробив важливу заяву. Так, за словами Єрмака, в Україні будуть створювати дві економічні зони. Першу зону зроблять на Донбасі, а друга зона буде розташована в одній із західних областей.

За словами Снєгірьова, глава ОПУ Єрмак вважає, що така пропозиція може об'єднати всю територію нашої країни. Тобто, мова йде про економічний розвиток не тільки східних, а й західних областей України.

"Але давайте подивимося історію цього питання. Перше, на чому я хотів би акцентувати свою увагу, що коли йдеться про вільну економічну зону на території Донбасу, не встановлюються чіткі географічні кордони. Справа в тому, що західні кордони Донбасу включають в себе ростовські райони Росії. Донбас - це вугільний басейн", - додав Дмитро Снєгирьов.

Крім того, історик підкреслив, що хотілося б, щоб ця зона була вільною, а її оточували географічні кордони.

Нагадаємо, що ведучий Дмитро Снєгирьов попередив про те, що на Донбасі є загроза ескалації конфлікту.

Як повідомляла Politeka, Дмитро Снєгирьов пояснив мету прориву бойовиків на окупованому Донбасі.

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