Відеоблогер і політичний аналітик Сергій Корнак звернувся до українців і попросив їх проголосувати, чи підтримують вони президента країни Володимира Зеленського

Блогер зізнався, що результати голосування сильно його здивували, оскільки Зеленського підтримують аж 42% підписників.

Відповідне відео Сергій Корнак опублікував на своєму каналі в YouTube.

Днями відеоблогер прокоментував період правління Володимира Зеленського, який перебуває при владі вже 1,5 року. За словами Корнака, президент не виконав багато обіцянок, хоча ще перед тим, як він став головною людиною країни, йому довіряли аж 73% громадян.

Сергій Корнак звернувся до глядачів і своїх підписників, щоб ті написали, чи вірять вони зараз українському президенту. За словами блогера, на сьогоднішній день Володимиру Зеленському вірять аж 42%, що дуже його здивувало.

"Я спочатку був в шоці, думаю, що діється з нашою країною, коли 42% підтримки президента. Звідки вони беруться,що це за люди? Хто живе так добре в цій країні? У мене не вкладається це в голові", - з подивом запитав Сергій Корнак.

Крім того, блогер проаналізував сферу оподаткування в нашій країні, зв'язавши її з коронавірусом. За його словами, пандемія китайської хвороби показала всю красу оподаткування.

"У нас - не країна, у нас – мачуха, яка своїх же дітей гнобить. Оренди не зменшилися, навпаки, не подобається-звалюй. Податки ніхто не скасував", - додав відеоблогер Сергій Корнак.

Блогер звернув особливу увагу на найактуальнішу тему на сьогоднішній день – тему пандемії коронавірусу. За його словами, зараз немає можливості лягти в лікарню, оскільки вони всі переповнені, а нові ніхто не відкриває.

"Госпіталі розгорнути неможливо, це не просто на стадіоні ліжок наставити", - підкреслив Сергій Корнак.

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