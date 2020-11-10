Юлія Тимошенко може стати самостійним гравцем, який веде свою гру на політичній арені

Відеоблогер Сергій Корнак вирішив дізнатися в українців, скільки людей сьогодні вірить лідеру партії "Батьківщина" і депутату Верховної Ради Юлії Тимошенко.

Відповідне відео Сергій Корнак опублікував на своєму каналі в YouTube.

За словами блогера, Юлія Тимошенко досить довго перебуває в політичній сфері. Він стверджує, що вона перебувала в кріслі прем'єр-міністра, сиділа в період правління Віктора Януковича, а звільнена була при Революції Гідності.

Корнак підкреслив, що партія Тимошенко є найстарішою. Крім того, Сергій Корнак додав, що в Україні будуть міняти главу парламенту, оскільки нинішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль нібито не буде більше перебувати на цій посаді.

"Це маріонетка, яка доведе країну до кошмару", - відгукнувся про Дениса Шмигала відеоблогер.

А ось що стосується самої Юлії Тимошенко, то Сергій Корнак вважає, що підтримка нардепа Олега Ляшка була просто ганебною.

"Це якийсь був зашквар і дике приниження. Не повинні люди так хапатися за бабки і вести себе так підло, принижено", - упевнений блогер Сергій Корнак.

Також варто зауважити, що блогер впевнений, що Юлія Тимошенко може стати самостійним гравцем в Україні. За його словами, лідер партії "Батьківщина" буде вести власну гру в нашій країні.

У свою чергу, багато говорили про те, як лідер БЮТ залежить від українських олігархів. Раніше говорилося, що Тимошенко багато разів помічали на зустрічах з багатими особистостями. Крім того, серед політиків йшли розмови і про те, що різні олігархи дають фінанси для Тимошенко на кожні вибори.

Нагадаємо, що блогер Сергій Корнак здивований кількістю людей, які довіряють сьогодні українському президенту Володимиру Зеленському.

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