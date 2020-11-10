Колишній президент України Петро Порошенко піде по трупах заради того, щоб досягти власних цілей

Блогер Сергій Корнак висловив свою думку щодо колишнього українського гаранта Петра Порошенка і періоду його правління. Також він звернувся до своїх підписників, попросивши їх проголосувати, чи підтримує вони сьогодні Петра Порошенка.

За словами Корнака, виходячи з результатів усіх соціологічних опитувань, Петру Порошенку довіряють приблизно 15-16% громадян. Блогер вирішив поділитися своєю думкою і розповісти, що він думає про колишнього президента нашої країни.

"Я вважаю його демоном, просто злий геній, людина безпринципна, тотальний брехун. Заради досягнення своїх цілей піде по трупах, патологічно жадібний", - нескромно відгукується про Петра Порошенка відеоблогер.

Корнак вважає, що незважаючи на те, що президентство Порошенка призвело до прийняття безвізового режиму і томосу, воно і спровокувало початок атаки на Донбасі. За словами блогера, колишній президент прям рветься до влади, щоб знову зайняти головне крісло країни.

Прокоментував він і відносини Петра Порошенка з Джо Байденом, який днями став новим президентом США і зайняв головне крісло в Білому домі.

"Перемога Байдена Порошенко дуже злякала. Тому що, я думаю, що зараз йому прилетить. Всі ці плівки Байдена, я думаю, що Байден сам був ошелешений, що його розмови записали. Ці плівки не можна було записати без відома Порошенка", - підкреслив відеоблогер.

Корнак також відмітив, що Петро Порошенко, свого часу, дуже негарно вчинив по відношенню до України. За словами Корнака, Порошенко "награбував близько 10 мільярдів доларів".

Нагадаємо, що блогер Сергій Корнак розповів, що він думає про лідера фракції "Батьківщина" і народного депутата Юлії Тимошенко.

Як повідомляла Politeka, Сергій Корнак проаналізував роботу, яку виконав нинішній президент Володимир Зеленський за свої вже 1,5 роки правління.

Також Politeka писала, що відеоблогер Сергій Корнак записав відеозвернення до екс-глави Грузії Михайла Саакашвілі.