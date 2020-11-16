"Бог його не дарма направив в Україну"

Михайло Саакашвілі може вплинути на українську політику, він небезпечний для олігархів

Таку думку висловив відеоблогер, підприємець і політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Блогер пояснив, чи пропустять українські олігархи екс-главу Грузії Михайла Саакашвілі в нашу політичну сферу. Корнак стверджує, що колишній президент Грузії – вельми небезпечний для українських олігархів.

Сергій Корнак також вважає, що Михайло Саакашвілі – глава Грузії, тому його дуже важко "збити". За словами відеоблогера і підприємця, будь – які виступи Михайла Саакашвілі - справжній резонанс і у нього в соціальній мережі є мільйон фоловерів.

"Повністю заткнути йому рот не можна. Він небезпечний для олігархів. Це єдина найнебезпечніша людина", - заявив відеоблогер Сергій Корнак.

Але Корнак впевнений, що колишній грузинський президент може підняти громадян країни і стимулювати їх на створення своєї гри. На думку відеоблогера, в Грузії у Саакашвілі немає вже шансів, так як там з'явилися нові політики і сформувалася своя еліта, а ось в Україні він може щось змінити.

"За 8 років, які він не був у Грузії, він там все втратив. Бог його не дарма направив в Україну. У нього є шанс вплинути на розклад сил нашої політичної кон'юнктури", - зазначив політичний аналітик.

Крім того, не обійшов стороною Корнак і колишнього президента нашої країни Петра Порошенка. Він згадав про те, що у Порошенка, свого часу, було особливе ставлення з російським президентом Володимиром Путіним.

"Агент Кремля, ці лобзання з Путіним: "Дорогий друже, на, цілуй руку". Рачки повзав", - підкреслив відеоблогер Сергій Корнак.

Що стосується Михайла Саакашвілі, то Корнак вважає, що він може стати тією "фігурою на противагу", яка зараз потрібна Україні. Відеоблогер також вважає, що колишній грузинський президент може мати значний вплив на політику нашої країни.

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