Антимонопольний комітет України перевірить факти можливого завищення заводами групи "Інтерпайп «олігарха Віктора Пінчука цін на трубну продукцію для державної компанії»Нафтогаз України".

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, оприлюднивши відповідне звернення до антимонопольного відомства.

"Закупівлі НАК" Нафтогаз України "ймовірно здійснювалися за завищеними цінами, з порушенням антимонопольного законодавства, наслідком чого стало, серед іншого, зменшення дохідної частини державного бюджету", - йдеться у зверненні.

Нардеп просить АМКУ перевірити факти завищення заводами "Інтерпайп Ніко Тьюб «і» Інтерпайп Новомосковський трубний завод «цін для державного» Нафтогазу «в порівнянні з аналогічними контрактами» Інтерпайпу «з російськими нафтогазовими компаніями, зокрема»Башнафтою".

Також АМКУ за зверненням нардепа повинен вивчити доцільність введення Україною в травні 2020 року з ініціативи «Інтерпайпу» загороджувальних мит на імпорт труб з Китаю, які призвели до посилення монопольного становища заводів Віктора Пінчука на українському ринку.

"Фактичне закриття ринку поставок труб з Китаю для нафтогазової промисловості призвело до втрати конкуренції на закупівлях держкомпанії. Також це ймовірно призвело до зростання збитків НАК "Нафтогаз України» і як наслідок додаткового фінансового навантаження на споживачів газу", - йдеться у зверненні Олексія Кучеренка.

Нагадаємо, на початку березня видання "РБК-Україна «опублікувало розслідування про триразове завищення цін на труби компанією» Інтерпайп «олігарха Пінчука для державного»Нафтогазу". У розслідування порівнювалися контракти "Інтерпайпу «на поставку ідентичних видів труб з групою» Нафтогаз «і російською компанією» Башнефть".

За оцінками видання, на завищенні цін для» Нафтогазу «компанія» Інтепрайп " Пінчука змогла додатково заробити мінімум 290 млн доларів.

У відповідь на публікацію в «Інтерпайпі» заявили, що різниця в ціні пояснюється «особливою конструкцією кріплень», які використовувалися в трубах для державного «Нафтогазу».