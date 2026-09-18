Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 19 по 25 вересня показує різкий перепад температур: від +24° на початку тижня до +17° у четвер, а також можливі опади в понеділок і середу.

оновлений тижневий прогноз погоди для Одеської області минулого тижня вже попереджав про поступову зміну погоди в регіоні. Тепер синоптики оновили дані на новий період — з 19 по 25 вересня, і тиждень обіцяє стати ще контрастнішим: за декілька днів температура вдень опуститься одразу на 7 градусів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +17° до +24°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +12°...+17°.

У суботу, 19 вересня, в Одеській області очікується малохмарна погода без опадів: вдень повітря прогріється до +22°, вночі — до +16°.

У неділю, 20 вересня, хмарність також залишиться малою, опадів не прогнозують: стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +23°, а вночі — до +17°.

У понеділок, 21 вересня, хмарність стане мінливою, і синоптики прогнозують можливі опади. Це буде найтепліший день тижня — вдень повітря прогріється до +24°, вночі температура утримається на позначці +17°.

У вівторок, 22 вересня, погода зміниться: хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура помітно знизиться — до +18°, а вночі повітря охолоне до +13°.

У середу, 23 вересня, хмарність з проясненнями збережеться, і синоптики знову прогнозують можливі опади. Вдень стовпчики термометрів триматимуться на позначці +18°, вночі — опустяться до +12°.

У четвер, 24 вересня, хмарність знову стане малою, опадів не прогнозують. Це буде найпрохолодніший день тижня: вдень повітря прогріється лише до +17°, вночі охолоне до +12°.

У п’ятницю, 25 вересня, хмарність мінлива, без опадів: денна температура дещо підніметься — до +20°, нічна — до +14°.

Отже, найтеплішим днем тижня в Одеській області стане понеділок, 21 вересня, з температурою +24°, а найпрохолоднішим — четвер, 24 вересня, коли повітря прогріється лише до +17°. Перепад температур за тиждень становить 7 градусів. Опади синоптики прогнозують у понеділок, 21 вересня, та в середу, 23 вересня.

Через різкий перепад температур і можливі опади варто заздалегідь підготуватися: у дні з очікуваними опадами — понеділок і середу — не забувайте парасольку та будьте обережні за кермом, а до кінця тижня, коли повітря помітно охолоне, вдягайтеся тепліше — особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про дощі: прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 18 по 24 вересня.

Також Politeka повідомляла, одеську область накриє прохолода: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 вересня.

Як повідомляла Politeka, одеську область накриє прохолода з дощами: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 вересня.