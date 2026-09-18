Нова грошова допомога у Вінницькій області допоможе малому бізнесу покрити витрати на оплату праці нових працівників — на кожного найнятого можна отримати близько 80 000 гривень.

Нова грошова допомога у Вінницькій області оголошена для малого бізнесу — роботодавці зможуть отримати близько 80 000 гривень на оплату праці кожного нового працівника. Прийом заявок ще триває, однак реєстрацію можуть завершити достроково.

Програму реалізує благодійний фонд «Право на захист» за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва в межах Програми економічної стійкості України (ERP). До консорціуму впровадження входять Mercy Corps, Helvetas Swiss Intercooperation та JERU.

Хто може взяти участь

До конкурсу запрошують малий і мікробізнес — юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в Україні. Учасник має мати до 50 працівників і чистий дохід до 10 млн євро, а також здійснювати діяльність у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській або Харківській областях включно з обласними центрами.

Ще одна вимога — потреба у створенні нових робочих місць для розвитку бізнесу. Не допускають бізнес із податковою заборгованістю, у стані банкрутства чи ліквідації, з відкритими виконавчими провадженнями, а також тих, хто веде операції з особами з так званих «ЛНР», «ДНР» чи тимчасово окупованого Криму.

Скільки дають

Відібрані роботодавці отримають фінансову допомогу в розмірі близько 80 000 гривень на одного працевлаштованого працівника. Суму зазначають до вирахування податків і зборів — кошти призначені для покриття витрат на оплату праці нового працівника.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, які втратили роботу або джерело доходу внаслідок війни, а також на посилення місцевого бізнесу та створення нових робочих місць.

Як подати заявку

Участь передбачає кілька етапів: реєстрація через онлайн-форму, відбір за критеріями програми, погодження кандидатів, укладення трудових договорів та перерахування коштів після першого календарного місяця роботи працівника.

Заповнити реєстраційну форму для роботодавців потрібно до 20 вересня 2026 року. У фонді «Право на захист» попереджають: через обмежену кількість місць реєстрацію можуть завершити раніше.

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