Доплати для пенсіонерів у Сумській області нараховуються за кількома підставами — від надбавки за понаднормативний стаж до підвищень для учасників бойових дій. У Пенсійному фонді пояснили, хто та скільки отримує.

Грошові виплати у Сумській області фінансуються вчасно — станом на 10 вересня 2026 року Пенсійний фонд Сумщини вже спрямував людям 1,5 млрд гривень, і левову частку цих коштів становлять саме пенсії та доплати до них.

Доплати для пенсіонерів у Сумській області нараховуються за кількома підставами, визначеними законодавством. Одна з найпоширеніших — надбавка за понаднормативний стаж: її додають до основної виплати за кожен повний рік роботи понад установлений норматив.

Окремий напрям стосується учасників бойових дій. За інформацією ПФУ, до їхньої пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні цей прожитковий мінімум становить 2595 гривень, тож сума щомісячного підвищення дорівнює 648,75 грн.

Крім того, пенсіонерам зі статусом учасника бойових дій виплачується цільова грошова допомога на проживання у розмірі 40 грн щомісяця. А якщо розмір пенсії з усіма надбавками не досягає прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, держава доплачує різницю.

Скільки коштів спрямували на виплати

За звітом Головного управління Пенсійного фонду в Сумській області, з 1,5 млрд грн профінансованих виплат 927 млн грн пішли на пенсії. З них 344,9 млн грн — на пенсійні виплати. Ще 147,4 млн грн спрямовано на соціальні допомоги, а 51,8 млн грн — на житлові субсидії та пільги.

На страхові виплати передбачено 39,4 млн грн, з яких 12,9 млн грн — оплата лікарняними. Окремо 1,7 млн грн пішло на підтримку мешканців прифронтових територій для оплати електроенергії.

Як оформити надбавку

Більшість доплат до пенсії призначається автоматично — за даними, які вже є в реєстрі ПФУ. Якщо людині не нарахували належну надбавку, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ у Сумській області або залишити електронне звернення через портал електронних послуг фонду. Знадобиться паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує право на пільгу.

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