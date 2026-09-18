19 вересня, частина мешканців Харківській області проведе день без електропостачання: енергетики запланували планове відключення світла одразу на кількох вулицях.

Графіки відключення світла у Харківській області продовжують оновлюватися — цього разу без електроенергії на майже дев'ять годин залишиться частина вулиць міста Люботин.

Електропостачання вимикатимуть 19 вересня 2026 року у проміжку з 08:00 до 17:00. Про це повідомляє сайт Люботинської громади.

Під планове відключення світла 19 вересня потрапляють мешканці низки центральних вулиць Люботина — зокрема, Анатолія Абросімова, Миру, Богдана Свіда, Каштанова, Травнева та Чкалова, а також провулків Каштановий, Леонтовича та Федора Балавенського.

Які саме адреси знеструмлять

Повністю перервуть подачу електроенергії на цілих вулицях Миру та Анатолія Абросімова. На вулиці Миру без світла залишаться будинки від №3 до №35, на вулиці Анатолія Абросімова — від №3 до №27. Окремо вимикатимуть і в'їзд Миру (будинки №3-8), а також в'їзди Сонячний та Травневий.

Значна частина знеструмлень припаде на вулицю Богдана Свіда — тут енергетики залишать без світла понад пів сотні приватних домоволодінь, від будинку №1/59 до №59. На вулиці Травневій під відключення потраплять будинки №52, №61/2, №63, №65/1, №67/2, №69, №71, №73, №75, №79, №79А, №81, №83, №85, №87, №89, №91, №93, №93А, №95, №97 та №99/2.

На вулиці Чкалова без електропостачання залишаться будинки №3-№22, на Каштановій — №9, №21 та №30. Також світло вимикатимуть у провулках Каштановий (будинки №3 і №5), Леонтовича, Миколи Леонтовича та Федора Балавенського.

Що варто зробити перед відключенням

Оскільки знеструмлення триватиме майже дев'ять годин поспіль, мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої, а також запастися водою. Під час відключення лічильники та електроприлади краще вимкнути з розеток, щоб уникнути стрибків напруги після відновлення живлення.

У громаді нагадують, що час відновлення електропостачання може незначно зсунутися — усе залежить від того, як швидко бригади виконають заплановані роботи на лініях.

Раніше Politeka повідомляла, з ранку до вечора без світла: графіки відключення електрики у Харківській області 14 вересня.