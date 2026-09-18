Майже 4,2 тисячі людей на Черкащині вже долучилися до громадських робіт. Розповідаємо, які види робіт пропонують і хто може отримати таку тимчасову зайнятість.

Доплати для пенсіонерів у Черкаській області цього тижня активно обговорюють, однак не менш важлива новина для тих, хто шукає тимчасовий заробіток: майже 4,2 тисячі людей на Черкащині вже долучилися до громадських робіт. Такі роботи дають змогу безробітним отримувати офіційний дохід, поки вони шукають постійне місце праці.

Громадські роботи є одним із інструментів, який Черкаська обласна служба зайнятості пропонує людям, що залишилися без роботи. Це тимчасова суспільно корисна зайнятість, за яку платять не нижче мінімальної заробітної плати, та до того ж зберігається статус безробітного і нарахування допомоги.

Які роботи найчастіше пропонують

Найпоширенішими видами громадських робіт на Черкащині є прибирання та благоустрій територій громад, допомога в догляді за соціально вразливими людьми, роботи із заготівлі та складування гуманітарної допомоги, а також дрібні ремонтні й підсобні роботи. Перелік залежить від потреб конкретної громади та сезону.

За повідомленням видання Прочерк, до таких робіт активно долучаються мешканці різних громад області. Це зручний формат для тих, кому потрібен підробіток на кілька тижнів чи місяців, адже участь у громадських роботах не вимагає спеціальної кваліфікації.

Хто може долучитися

Право на участь у громадських роботах мають громадяни, які офіційно зареєстровані як безробітні в центрі зайнятості. Це можуть бути люди, що втратили роботу, внутрішньо переміщені особи, а також ті, хто отримує допомогу по безробіттю. Участь є добровільною — нікого не можуть змусити виходити на такі роботи примусово.

Важливо: за людиною, яка виконує громадські роботи, зберігається статус безробітного, вона продовжує отримувати допомогу, а заробіток за виконану роботу виплачується додатково. Тривалість такої зайнятості — до 180 календарних днів на рік.

Як долучитися до громадських робіт

Аби взяти участь, потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості за місцем проживання. Там фахівці підберуть доступні види робіт та пояснять умови оплати. З собою слід мати паспорт, ідентифікаційний код та трудову книжку (за наявності).

Детальнішу інформацію про громадські роботи та актуальний перелік вакансій можна дізнатися в Черкаському обласному центрі зайнятості або за телефоном гарячої лінії служби зайнятості. Перелік робіт оновлюється залежно від потреб громад, тож варто звертатися за актуальними пропозиціями до свого центру зайнятості.

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