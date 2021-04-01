Що потрібно, щоб Росія припинила війну, яку вона ось уже восьмий рік веде проти України, і вивела свої війська з української землі?

Свою думку з цього питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політичний діяч Тарас Чорновіл, син дисидента, журналіста і засновника Народного руху В'ячеслава Чорновола.

«Не я казав, що політика - це мистецтво можливого. Чи потрібно говорити, що Росія зобов'язана це зробити? Так. Але одна справа говорити: «Ми вимагаємо від Росії...», і далі повинен бути список дій. Вимога до Росії повернути Україні міжнародно визнані території передбачає і повернення Криму. Але питання про повернення Криму Росія не буде розглядати, поки не почне сипатися в результаті якогось катаклізму», - впевнений гість програми.

На його думку, такий варіант розвитку подій можливий, але зовсім не обов'язковий. Наприклад, Путін рано чи пізно помре, але після нього може бути якийсь наступник - а може і не бути. А можливо, будуть десять наступників, які перегризуться між собою.

«Те, що ми вимагаємо від Росії - це елемент стратегії, концепції. І не секретний елемент - в Кримській стратегії секретної частини немає. Ми повинні бути готові до того, що в Росії виникнуть проблеми, і нагадувати світові, твердячи це як мантру: Росія вкрала український Крим», - вважає Тарас Чорновіл.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповів про українські партії проросійської спрямованості.

Також цей політик порадив владі почистити свою шафу від скелетів.