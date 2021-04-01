Що потрібно, щоб Росія припинила війну, яку вона ось уже восьмий рік веде проти України, і вивела свої війська з української землі?
Свою думку з цього питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політичний діяч Тарас Чорновіл, син дисидента, журналіста і засновника Народного руху В'ячеслава Чорновола.
«Не я казав, що політика - це мистецтво можливого. Чи потрібно говорити, що Росія зобов'язана це зробити? Так. Але одна справа говорити: «Ми вимагаємо від Росії...», і далі повинен бути список дій. Вимога до Росії повернути Україні міжнародно визнані території передбачає і повернення Криму. Але питання про повернення Криму Росія не буде розглядати, поки не почне сипатися в результаті якогось катаклізму», - впевнений гість програми.
На його думку, такий варіант розвитку подій можливий, але зовсім не обов'язковий. Наприклад, Путін рано чи пізно помре, але після нього може бути якийсь наступник - а може і не бути. А можливо, будуть десять наступників, які перегризуться між собою.
«Те, що ми вимагаємо від Росії - це елемент стратегії, концепції. І не секретний елемент - в Кримській стратегії секретної частини немає. Ми повинні бути готові до того, що в Росії виникнуть проблеми, і нагадувати світові, твердячи це як мантру: Росія вкрала український Крим», - вважає Тарас Чорновіл.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Задоволений "Холостяк" Заливако, не чекаючи фіналу, зізнався, хто тепер в його ліжку: "Як таку можна не любити?"
Великдень-2021: скільки вихідних чекає українців цього року
Обірвалося життя відомого олігарха: перші подробиці трагедії
Синоптик дав прогноз погоди на Великдень 2021, українців чекає неприємний сюрприз: "Травень буде..."
Раніше, як повідомляє Politeka, він розповів про українські партії проросійської спрямованості.
Також цей політик порадив владі почистити свою шафу від скелетів.