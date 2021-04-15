Деталі україно-білоруського дипломатичного конфлікту повідомив Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, політолог і голова ГІ «Права справа» у своїй програмі «Політика навиворіт»

Як відомо, Леонід Кравчук виступив із заявою, що українська делегація не поїде на перемовини в Білорусь. «Бо Мінськ, на думку Кравчука, є виключно проросійським», - каже ведучий та додає, що так само висловився і Рєзніков. Мовляв, позиція України в цьому питанні та настрої в Білорусі абсолютно різні. Тим не менш, сам Снєгирьов критикував такі заяви у минулих випусках передачі.

Військовий експерт невтішно відгукується про стан справ України на міжнародній арені: з одного боку, сварка з Польщею, з іншого – з Білоруссю.

Керівництво ж Мінська відреагувало на заяви українських політиків відразу. «Вони власне і не набивалися у миротворці та лише забезпечили майданчик для перемовин», - переказує експерт слова міністра закордонних справ Білорусі. Натомість Мінськ звинуватив українську владу в тому, що це вона ухиляється від виконання своїх обов’язків.

Закінчилося все на тому, що можна розпочинати пошуки іншого перемовного майданчика. «Ми знайшли ще одну пригоду собі “на п’яту точку”. Нам лише не вистачало непорозумінь з Республікою Білорусь», - коментує Снєгирьов. Експерт також нагадує, що в цей же час Головне управління розвідки постійно попереджає про можливість вторгнення з боку Російської Федерації.

Нагадуємо, Снєгирьов розповів про фактори, які унеможливлюють вторгнення РФ.

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