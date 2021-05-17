Ажіотаж, який влаштували наші місцеві «елітки» навколо візиту держсекретаря США пана Блінкена до Києва, все більше нагадують візит генерального секретаря з Москви. Про це розповів у своєму блозі «Загородній говорить» політолог Тарас Загородній.

«Такий же ажіотаж, «чего изволите?», «давайте послухаємо» і так далі. Сподіваюся, ще не записуються окремо в блокнотик усі слова, що їх говорили великі гості. Взагалі українці повинні розуміти, що будь-який візит - це просто візит. Це комплекс неповноцінності, коли ми бігаємо навколо кожного гостя. Потрібно себе поважати, в першу чергу. Якщо ви себе не поважаєте і бігаєте навколо них, «чего изволите?» - це не викликає бажання допомогти цим людям. Знаєте, щось вкрасти, щось забрати. Ну, вони ж самі просять і нічого у відповідь не вимагають. Спокійніше до цього треба ставитися», - радить Загородній.

Він стверджує: «Ми нікому нічого не винні і не сто доларів, щоб усім подобатися. В даному випадку потрібно спокійно послухати і не думати, що США можуть вирішити наші проблеми. У США є свої національні інтереси, як і у Європи, як і у Росії. Питання: де ми і які у нас національні інтереси? Які ми отримуємо вигоди від співпраці з кожною країною?».

Якщо ми і далі будемо так поводитись, перетворимося на якусь бананову республіку, міркує політолог.

«Всі говорять, що десь ні з'являється США - з'являється Південна Корея, Німеччина, тобто розвинені країни. Але забувають, що є ще й інші прекрасні країни, які де-факто є під протекторатом Сполучених Штатів Америки. Є така чудова країна як Пуерто Ріко, бідна і убога, є Домініканська республіка. Є країни Латинської Америки, які довгий час перебували під чуйною увагою Сполучених Штатів, але особливих результатів не досягли. Там непробудні злидні», - розповідає він.

Нагадаємо, Ми – суверенна держава, і Сполучені Штати постійно на цьому роблять акцент, - журналіст-міжнародник.

Раніше, як повідомляє Politeka, Бізяєв розповів про візит Блінкена в Україну.