Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області нараховуються автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Розмір вікової надбавки залежить від віку людини й становить від 300 до 570 гривень щомісяця.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області — тема, яку активно обговорюють мешканці регіону. Не менш важливим для багатьох залишається питання пенсійних виплат. У Пенсійному фонді України нагадали, що доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області нараховуються автоматично — без заяв і звернень.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, право на «вікову» надбавку та її розмір залежать саме від віку людини. Для осіб, яким виповнилося 70–74 роки, доплата становить 300 гривень на місяць. Після 75 років і до 79 років розмір зростає до 456 гривень, а тим, хто перетнув позначку у 80 років, нараховують уже 570 гривень.

Водночас діє важлива умова: загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні. Якщо виплата людини більша за цю суму, вікова надбавка не призначається.

Нарахування починається з дня досягнення відповідного віку. Якщо пенсіонер народився 1 числа, він отримає повний розмір надбавки разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж день народження припадає на іншу дату — доплату рахують пропорційно до кількості днів після настання віку.

Окремо у Фонді пояснили перехід на наступний віковий рівень. Наприклад, у 75 років людині донарахують лише 156 гривень, оскільки з 70 років вона вже отримує надбавку 300 гривень. Тобто йдеться про донарахування до наступного розміру, а не про окрему нову суму.

Як перевірити свою надбавку

Оскільки доплата нараховується автоматично, пенсіонерам не потрібно збирати довідки чи відвідувати сервісні центри. У ПФУ радять користуватися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду та мобільним застосунком «Пенсійний фонд» — там можна дистанційно перевірити розмір пенсії та нарахованої надбавки.

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