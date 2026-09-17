Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 18 по 24 вересня показує стабільно теплу погоду з можливими опадами в середині тижня: максимум удень +24°, мінімум +20°.

прогноз погоди на попередній тиждень у Харківській області також попереджав про дощі, і нова прогнозна карта показує, що вологий тренд продовжиться: Харківську область накриють дощі у середині тижня, а максимальна температура повітря вдень підніметься до +24°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 18 по 24 вересня денна температура повітря у Харківській області коливатиметься від +20° до +24°, а нічна – від +10° до +16°.

У п’ятницю, 18 вересня, небо буде хмарним з проясненнями, повітря вдень прогріється до +22°, а вночі охолоне до +10°. Опадів не прогнозують.

У суботу, 19 вересня, синоптики очікують малохмарну погоду: вдень стовпчики термометрів покажуть +22°, вночі – +11°, без опадів.

У неділю, 20 вересня, температура досягне тижневого максимуму: вдень +24° за малохмарного неба, вночі повітря охолоне до +11°. Опадів не буде.

У понеділок, 21 вересня, збережеться тепла погода з хмарами та проясненнями: вдень +24°, вночі +12°. Дощу не прогнозують.

У вівторок, 22 вересня, погода почне змінюватися: на тлі малохмарного неба синоптики прогнозують можливі опади, вдень повітря прогріється до +21°, а вночі не опускатиметься нижче +16°.

У середу, 23 вересня, температура опуститься до тижневого мінімуму – вдень лише +20°, вночі +15°. Синоптики попереджають про можливі опади і в цей день.

У четвер, 24 вересня, дощі відступлять: небо стане малохмарним, вдень повітря прогріється до +21°, вночі – до +12°, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з максимумом +24°, а найпрохолоднішим – середа, 23 вересня, коли вдень буде лише +20°. Перепад температур за тиждень становить 4°, а опади синоптики прогнозують у вівторок та середу, 22–23 вересня.

У дні з можливими опадами – у вівторок та середу – харків’янам варто мати при собі парасольку і бути обережними на дорозі через слизьку поверхню. В інші дні тижня погода залишиться сприятливою для прогулянок і повсякденних справ.

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