У Дніпрі працює центр підтримки переселенців зі Слов'янської громади: тут можна отримати гуманітарну, правову та психологічну допомогу.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області — не єдина форма підтримки переселенців. У Дніпрі працює центр підтримки ВПО «МиРазом», у якому Слов'янська міська територіальна громада спільно з Краматорською районною державною адміністрацією надає комплексну допомогу людям, які виїхали з Донеччини.

Про роботу центру повідомили в Слов'янській міській військовій адміністрації, передає «Східний Варіант». Осередок розташований у Дніпрі за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 42. Сюди можуть звертатися переселенці зі Слов'янської громади, а також з інших громад Краматорського району.

У центрі надають кілька видів підтримки. Насамперед це гуманітарна допомога — продукти, засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі. Окремо працюють фахівці, які безкоштовно консультують із юридичних питань: відновлення документів, оформлення соціальних виплат і компенсацій за пошкоджене майно.

Крім того, на базі центру можна отримати консультації представників державних установ, зокрема Пенсійного фонду. Передбачена й психологічна підтримка — індивідуальні бесіди та групові заняття. Для дітей і дорослих проводять освітні й культурні заходи, а також є доступ до інтернету та облаштованого коворкінгу.

Як отримати допомогу

Скористатися підтримкою можна, звернувшись безпосередньо до центру за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 42, у Дніпрі. Приймають тут переселенців зі Слов'янської громади та інших громад Краматорського району Донецької області. Графік роботи та наявність конкретної допомоги уточнюють безпосередньо в центрі.

Підтримку переселенцям зі Слов'янщини надають не лише в Дніпрі. Представник Слов'янської міської територіальної громади також працює на базі гуманітарного хабу в Хмельницькому. Наразі громада працює над створенням додаткового осередку підтримки в Полтаві та консультаційного майданчика в Білій Церкві Київської області.

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