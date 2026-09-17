Виконавчий комітет Запорізької міськради затвердив нові тарифи на проїзд у міському транспорті та маршрутках. Рішення скасовує попередні ціни, які діяли з грудня 2025 та червня 2026 року.

Подорожчання проїзду в Запоріжжі стало реальністю — виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи на громадський транспорт. Рішення офіційно скасовує попередні постанови про вартість проїзду від грудня 2025 та червня 2026 року.

Причиною перегляду цін у мерії назвали різке подорожчання пального та матеріальних ресурсів, а також зростання мінімальної заробітної плати. Нові розрахунки, за задумом чиновників, мають врятувати комунальний транспорт Запоріжжя від технічного занепаду.

Як повідомляє видання "Справжнє" з посиланням на рішення виконкому, на всіх маршрутах КП "Запоріжелектротранс" — у трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах — разовий проїзд та перевезення одного місця багажу тепер коштуватимуть 15 гривень за безготівкового розрахунку. Це стосується оплати через валідатори та QR-коди. При оплаті готівкою вартість становитиме 20 гривень.

Для приватних перевізників, тобто маршрутних таксі, базову вартість разового квитка погодили на рівні 25 гривень. Сюди також входить перевезення багажу. Такий тариф діятиме на десятках маршрутів: №№ 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 40а, 41, 42, 44, 44а, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 99.

Що буде з місячними проїзними

Комунальному підприємству вже доручили перерахувати вартість місячних проїзних квитків. Профільне управління міськради, своєю чергою, має підписати додаткові угоди з приватними перевізниками.

Коли нові ціни набудуть чинності

Затверджені тарифи застосовуватимуться на всіх нових або змінених маршрутах міста. Рішення виконкому набере чинності в день його публікації на офіційному сайті Запорізької міської ради — воно скасує попередні документи про вартість проїзду 2025 та 2026 років.

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