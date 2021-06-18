Наскільки краще останнім часом стали жити вищі українські чиновники, політики та менеджери? Про це у програмі «Що далі?» з Русланом Бізяєва на каналі «Знай 24» розповідає глава політичної партії «Рідна країна» Микола Томенко.
«Під час криз 2008 і 2014 років зарплату посадовим особам різко скорочували, але через кілька місяців вона ставала колишньою. Судді наполягали на своїй незалежності і вимагали, щоб у них зарплати та пенсії залишалися колишніми. А що відбувається зараз? «Слуги народу» прийшли на ідеї народності та справедливості, і не повинні були призначати суддям величезні пенсії. До речі, зараз в Україні середня пенсія судді – 77,5 тисячі гривень, рахуючи навіть районних суддів. А у керівництва судової системи – 200-300 тисяч. А у простих громадян середня пенсія – 3700 гривень, рахуючи й професорів», - зазначає політик.
На його думку, партія «Слуга народу» підвищувала зарплати та пенсії суддів, щоб заручитися підтримкою судової системи.
«Але ж у країні маса проблем, вирішення яких вимагає грошей. Борщовий набір дорожчає – значить, потрібно допомогти фермерам, потрібно думати, що робити з енергетичною безпекою країни. Але замість цього встановлюють зарплати членам Національної ради з питань телебачення і радіомовлення: голові ради – 90 тисяч, іншим - по 70 тисяч», - наводить цифри Микола Томенко.
Раніше, як повідомляє Politeka, він закликав народних депутатів не тримати свої гроші вдома.
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Також Томенко назвав кадрову політику влади «шляхом в нікуди».