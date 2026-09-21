Нестача продуктів у Дніпропетровській області після атак на склади — те, що найбільше хвилює мешканців регіону. Після серії ворожих ударів по великих продуктових складах по всій Україні люди почали масово скуповувати товари першої необхідності, тож журналісти перевірили, що реально відбувається з полицями в Кривому Розі.
Як передає видання «Відомо», представники обласних військових адміністрацій та великих рітейлерів запевнили: продовольча безпека регіонів під контролем, а логістичні ланцюжки перелаштовуються. Журналісти проінспектували торговельні точки різних форматів — від крамниць біля дому до гіпермаркетів.
У маленьких прибудинкових магазинах натяку на паніку чи дефіцит немає: у вільному доступі крупи, борошно, макаронні вироби, сіль і цукор. Стабільна ситуація і в супермаркетах «АТБ» та Varus — запаси, які містяни змели з полиць, уже повністю поповнені.
Що показав рейд гіпермаркетами
У гіпермаркеті Fozzy порожніх полиць немає: стелажі завалені товаром під саму стелю, а в проходах виставлені додаткові палети з крупами, цукром, борошном, сіллю та макаронами.
У «Сільпо» трапляються окремі порожні полиці, але ситуація некритична: цукор, сіль і макарони є в достатній кількості. На момент перевірки бракувало лише борошна. Адміністрація залишила покупцям записку: «ЛЮБІ ГОСТІ! Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми ВСЕ ПРИВЕЗЕМО. НЕ ВПЕРШЕ. ВПОРАЄМОСЯ!».
Натомість у гіпермаркеті Metro торгова зала виглядає спустошеною: значну частину стелажів прибрали, а ті, що залишилися, стоять напівпорожніми або зовсім порожніми. Працівники підтвердили: це прямий наслідок атак на продуктові склади мережі.
Що з відомими брендами
Окремо перевірили товари виробників, про атаки на чиї потужності писали в соцмережах: напої Coca-Cola, снеки Chipsters і Flint, вермішель REEVA. Жодного дефіциту цієї продукції не виявили в жодному магазині.
Загалом ситуація у Кривому Розі контрольована. Тимчасові логістичні труднощі окремих мереж не означають продовольчої кризи — більшість порожніх полиць викликані штучним ажіотажем і панікою, а магазинів із повним асортиментом у місті достатньо.
Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: експерти розповіли про проблеми з логістикою через удари по складах.
Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які товари зникли з полиць супермаркетів та що буде далі.
Як повідомляла Politeka, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: з якими товарами виникли перебої і які ліміти запроваджено.