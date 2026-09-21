Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області після серії ворожих ударів по продуктових складах перевірили журналісти — вони проінспектували магазини та супермаркети Кривого Рогу й показали, що реально відбувається з полицями.

Нестача продуктів у Дніпропетровській області після атак на склади — те, що найбільше хвилює мешканців регіону. Після серії ворожих ударів по великих продуктових складах по всій Україні люди почали масово скуповувати товари першої необхідності, тож журналісти перевірили, що реально відбувається з полицями в Кривому Розі.

Як передає видання «Відомо», представники обласних військових адміністрацій та великих рітейлерів запевнили: продовольча безпека регіонів під контролем, а логістичні ланцюжки перелаштовуються. Журналісти проінспектували торговельні точки різних форматів — від крамниць біля дому до гіпермаркетів.

У маленьких прибудинкових магазинах натяку на паніку чи дефіцит немає: у вільному доступі крупи, борошно, макаронні вироби, сіль і цукор. Стабільна ситуація і в супермаркетах «АТБ» та Varus — запаси, які містяни змели з полиць, уже повністю поповнені.

Що показав рейд гіпермаркетами

У гіпермаркеті Fozzy порожніх полиць немає: стелажі завалені товаром під саму стелю, а в проходах виставлені додаткові палети з крупами, цукром, борошном, сіллю та макаронами.

У «Сільпо» трапляються окремі порожні полиці, але ситуація некритична: цукор, сіль і макарони є в достатній кількості. На момент перевірки бракувало лише борошна. Адміністрація залишила покупцям записку: «ЛЮБІ ГОСТІ! Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми ВСЕ ПРИВЕЗЕМО. НЕ ВПЕРШЕ. ВПОРАЄМОСЯ!».

Натомість у гіпермаркеті Metro торгова зала виглядає спустошеною: значну частину стелажів прибрали, а ті, що залишилися, стоять напівпорожніми або зовсім порожніми. Працівники підтвердили: це прямий наслідок атак на продуктові склади мережі.

Що з відомими брендами

Окремо перевірили товари виробників, про атаки на чиї потужності писали в соцмережах: напої Coca-Cola, снеки Chipsters і Flint, вермішель REEVA. Жодного дефіциту цієї продукції не виявили в жодному магазині.

Загалом ситуація у Кривому Розі контрольована. Тимчасові логістичні труднощі окремих мереж не означають продовольчої кризи — більшість порожніх полиць викликані штучним ажіотажем і панікою, а магазинів із повним асортиментом у місті достатньо.

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