Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується у вересні в усіх великих торгових мережах. За даними Мінфіну, найбільше зросли ціни на яйця, цукор і свинину, тоді як гречка й олія додали помірно.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у вересні підтверджують свіжі дані сервісу Мінфін. Він відстежує ціни в мережах Auchan, Novus, Metro та Megamarket, які працюють і в Полтаві.

Найшвидше дорожчають яйця. Десяток курячих яєць «Квочка» категорії С1 зараз коштує в середньому 70,95 гривні, тоді як у серпні середня ціна становила 57,12 гривні. Тобто за місяць позиція додала майже 14 гривень, або понад 20%.

Помітно підскочив і цукор. Кілограм кристалічного цукру нині продають у середньому по 35,05 гривні проти 30,22 гривні в серпні. У мережах розкид великий: від 31,89 гривні в Novus до 38,50 гривні в Megamarket.

Свинина подорожчала по всіх позиціях. Грудинка коштує в середньому 218,03 гривні за кілограм (у серпні — 205,75), лопатка — 219,64 гривні, а ошийок — 346,45 гривні проти 314,38 гривні в серпні. Підчеревина додала до 240,30 гривні, а ребра — до 241,63 гривні.

Гречка й олія додали, але спокійніше. Кілограм гречки в середньому обходиться у 78,35 гривні проти 74,63 гривні в серпні. Пляшка соняшникової олії «Олейна» об'ємом 850 мл — 107,30 гривні проти 100,68. Пшеничне борошно «Хуторок» зросло до 36,72 гривні за кілограм.

Найстабільнішою лишається олія «Щедрий Дар»: за 850 мл у середньому просять 101,50 гривні проти 100,07 гривні в серпні. Подорожчання продуктів у Полтавській області охопило практично весь базовий кошик — від борошна до м'яса.

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