Державний Ощадбанк не має жодних підстав блокувати погашення боргу перед компанією ДТЕК ВДЕ за вироблену "зелену" електроенергію.

Про це в Facebook написав Олександр Трохимець, голова комітету з енергетичного права Національна асоціація адвокатів України.

«От і стала явною причина перетрубацій в Держпідприємство «Гарантований покупець»

Просто треба було не виплатити гроші за згенеровану електричну енергію на «зелених» електростанціях ДТЕК ВДЕ. Всім зеленим борги, які накопичувались протягом останніх 2-х років, покрили, ДТЕК - ні. Станом на зараз 3,4 млрд грн, які ГарПок має виплатити ВДЕ ДТЕК, лежать в Ощадбанку», - написав Трохимець.

За його словами, жодних правових підстав не виплачувати борги ДТЕК немає.

«Якщо останні підуть в суд з позовом про стягнення коштів з ГарПоку - то гарантовано отримають свої кошти через суд. Навіть більше отримають - з усіма штрафними санкціями, які сягнуть ще десятків мільйонів гривень», - підкреслив Трохимець.

Він додав, що нинішньому керівництву ГарПоку в такому випадку доведеться нести юридичну відповідальність за таку вибірковість у платежках цільових коштів. «Можливо, навіть, кримінальну», - додав він.

Нагадаємо, 12 листопада 2021 року державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило перерахунок 19,3 млрд. грн. коштів виробникам електричної енергії за зеленим тарифом, які були попередньо перераховані від НЕК «Укренерго». Проте, виплати за вказівкою уряду були заблоковані та так і не надійшли в повному обсязі на рахунки компаній зеленої енергетики.

Компанія ДТЕК ВДЕ закликала негайно розслідувати факти махінацій з виплатою цільових облігацій і притягнути до відповідальності керівництво Ощадбанку і ДП Гарантований покупець.