Як відомо, п'ятий президент України Петро Порошенко, якого звинувачують у держзраді, анонсував своє повернення в країну 17 січня.

Цей день настав, сьогодні, 17 січня, до Києва повертається нардеп і п'ятий президент України Петро Порошенко. Об 11 годині його чекають у Печерському суді для обрання запобіжного заходу у "вугільній" справі.

До київського аеропорту Жуляни стягнули сили поліції і Нацгвардії. У Мережі з'явилися кадри.

Тим часом Порошенко вилітає до Києва з Варшави. Рейс W6 1567 авіакомпанії WizzAir повинен приземлитися в столиці України о 9:10.

Як відомо, п'ятий президент України Петро Порошенко, якого звинувачують у держзраді, анонсував своє повернення в країну 17 січня. Цього дня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенку запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

Додамо, п'ятого президента України намагаються притягнути до кримінальної відповідальності у справі про незаконні поставки вугілля з районів Донбасу, зайнятих незаконними збройними формуваннями, організованими РФ на території ОРДЛО протягом 2014-2015 років.

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