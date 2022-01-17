Цей день настав, сьогодні, 17 січня, до Києва повертається нардеп і п'ятий президент України Петро Порошенко. Об 11 годині його чекають у Печерському суді для обрання запобіжного заходу у "вугільній" справі.
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Тим часом Порошенко вилітає до Києва з Варшави. Рейс W6 1567 авіакомпанії WizzAir повинен приземлитися в столиці України о 9:10.
Як відомо, п'ятий президент України Петро Порошенко, якого звинувачують у держзраді, анонсував своє повернення в країну 17 січня. Цього дня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенку запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.
Додамо, п'ятого президента України намагаються притягнути до кримінальної відповідальності у справі про незаконні поставки вугілля з районів Донбасу, зайнятих незаконними збройними формуваннями, організованими РФ на території ОРДЛО протягом 2014-2015 років.
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