ЗСУ відбили острів Зміїний у Чорному морі, а також збивають російську авіацію.

Як пише Politeka.net, ЗСУ продовжує відбивати наступ російської армії. Як повідомив Генштаб України, острів Зміїний був відбитий у росіян.

А сухопутні війська ЗС України відзвітували про збитий вже сьомий літак росіян

"Щойно Об'єднані сили збили ще один літак ВКС РФ в Луганській області.

Це вже сьомий літак окупантів, збитий сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони.

Загарбники продовжують нести шкоди.

Слава Збройним Силам України!",- було повідомлено на сторінці у фейсбук.

Нагадаємо, банки обмежили зняття готівки, українці вишикувалися в черзі

Також Politeka повідомляла, що Росія обстріляла багатоповерхівку під Харковом, дитина не вижила

А ще Politeka писала, що Росія пішла в бій танками під Харковом, ЗСУ розгромили противника

