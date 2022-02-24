Як пише Politeka.net, ЗСУ продовжує відбивати наступ російської армії. Як повідомив Генштаб України, острів Зміїний був відбитий у росіян.
А сухопутні війська ЗС України відзвітували про збитий вже сьомий літак росіян
"Щойно Об'єднані сили збили ще один літак ВКС РФ в Луганській області.
Це вже сьомий літак окупантів, збитий сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони.
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Загарбники продовжують нести шкоди.
Слава Збройним Силам України!",- було повідомлено на сторінці у фейсбук.
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