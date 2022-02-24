Як пише Politeka.net, ЗСУ продовжує відбивати наступ російської армії. Як повідомив Генштаб України, острів Зміїний був відбитий у росіян.

А сухопутні війська ЗС України відзвітували про збитий вже сьомий літак росіян

"Щойно Об'єднані сили збили ще один літак ВКС РФ в Луганській області.

Це вже сьомий літак окупантів, збитий сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони.

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Загарбники продовжують нести шкоди.

Слава Збройним Силам України!",- було повідомлено на сторінці у фейсбук.

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