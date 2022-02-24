Американський президент Джо Байден виступив на брифінгу і оголосив про перші санкції проти Росії через агресію в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, президент США Джо Байден прокоментував дії Росії на території України і військову агресію, яку запустив Путін вранці, 24 лютого. Про це він сказав у своєму виступі, передає ТСН.

За словами американського лідера, президент Російської Федерації готує грунт, щоб просуватися далі в окупації України. Через це Америка готує жорсткі санкції, щоб зупинити Путіна і військові дії в Україні.

У Сполучених Штатах вже запустили перші санкції-заблокували роботу двох російських банків. Також Росія не зможе отримувати позики на міжнародних ринках.

"Ми готові йти далі з санкціями. Путін вважає, що у нього є право оголошувати війну, це найпотужніше порушення міжнародного права. І потрібно чітко відповідати з нашими міжнародними партнерами. Ми готувалися з нашими союзниками по НАТО, щоб підготувати цю відповідь. Ми місяцями говоримо, що будемо діяти разом, якщо Росія наступатиме на Україну. І тут немає сумнівів. Росія зробила кроки проти України. Сьогодні я хочу оголосити про перший пакет санкцій", - сказав Джо Байден у своєму зверненні.

Нагадаємо, Армія Росії захопила міста на півдні України і встановила свої блокпости: багато жертв.

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