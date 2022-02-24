Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до співгромадян на своїй сторінці в Facebook ввечері 24 лютого.

Очільник Міноборони зазначив, що важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці. Непроста ситуація на півдні країни.

«Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон», - зазначив Резніков.

Також він попередив про нові удари.

«Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант. Але наша армія готова його зустріти. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше», - підкреслив міністр.

Резніков додав, що світова спільнота починає вводити санкції, а в самій Росії жителі масово виходять на мітинги проти війни з Україною.

«Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства. Ми на своїй землі і не відступимо. І обов’язково переможемо! Слава Україні!», - підсумував міністр оборони України.

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