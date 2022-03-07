Як пише Politeka.net, українці вже 12-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім зробив вечірнє зведення новин, повідомивши також і неприємні звістки.

"Сьогоднішній день навряд чи можна назвати добрим. О 5 ранку атакували наше місто. Підло і цинічно, коли люди спали. "Калібр" -крилата ракета полетіла в 79-у бригаду, солдати в казармі просто спали. За підсумками дня вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених. По мешканцям збираємо дані. Рідкісні засранці, злий неймовірно. Але ми їм повернемо все.

Що стосується бою. Наша арта героїчно відбила місто. Була команда взяти Ніклолаєв за всяку ціну. Вони йшли з трьох напрямків. Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5 ранку по місту. Є збиток по іфраструктурі, все відновимо. Але людські жертви-це жахливо...» - висловився Віталій Кім.

"Аеропорт наш, вибили, влаштовуємося там зручніше. Літаки, правда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш, ця точка потрібна, зараз ми по окрузі, по лісах, позбираємо їх, які порозбігалися.

Ну і прийдемо до тями. З інших напрямків теж відбилися. Там вони меншими силами заходили, розгублені і маленькі їжачки, бігають по кущах, не знають що робити. Зараз ми всіх знайдемо", - раніше сказав у зверненні Віталій Кім.

Нагадавши, Андрій Данилко в прямому ефірі не зміг стримати емоцій: "я б хотів російським людям сказати...".

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