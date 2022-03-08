Як пише Politeka.net, посилаючись на дані телеканалу "Рада", сьогодні радник голови офісу Президента Олексій Арестович розповів про те, що відбувається на Запорізькій АЕС.

Як відомо, окупанти з РФ кілька днів тому захопили Запорізьку АЕС і досі охороняють її, а також відмовляються відпустити працівників станції.

За словами Олексія Арестовича, тим не менш, зараз вже багато окупантів втекли звідти. Угруповання, яке захоплювало Запорізьку АЕС кілька днів тому – три батальйонні групи, вже "розпорошилися" в запорізьких степах.

"Занадто багато вони на себе взяли. Такими силами неможливо утримувати такий простір, а вони хотіли нахопити якомога більше і тепер не знають, що з цим робити» - коментує Арестович.

Нагадаємо, тим часом президент України Володимир Зеленський розкритикував НАТО за прийняте рішення не закривати небо над Україною.

"НАТО усвідомлено прийняв рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий і внутрішньо не впевнений, хоча може володіти в рази сильніше зброєю, ніж є у нас", - заявив Зеленський.

Нагадавши, Переможниця "Холостяка" Ульянова показала, як" змарніла "за час безсонних ночей:"ми повинні боротися...".

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