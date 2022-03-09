Глава українського уряду Денис Шмигаль на своєму щоденному брифінгу розповів про ситуацію в Україні та підтримку всього світу.

Як пише Politeka.net, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу в середу, 9 березня, звернувся до народу і розповів про фінансову підтримку від США і Євросоюзу, а також про роботу українського уряду.

"2 тижні йде наша визвольна війна. 2 тижні ми чинимо опір російській навалі.

Ми формуємо нові резерви та акумулюємо ресурси, щоби наша армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій.

Вчора відбувся черговий аукціон із продажу військових облігацій на 6,6 млрд грн.

Також Національний банк України ухвалив рішення про викуп військових облігацій Уряду ще на 20 млрд грн.

Завдяки зусиллям Президента України, Уряду, дипломатів все більше країн приєднуються до проукраїнської коаліції. Нам допомагають десятки країн та організацій: фінансово, гуманітарно, військово.

Вчора США збільшили з 10 млрд до 12 млрд доларів потенційний пакет допомоги для України, який невдовзі розгляне Конгрес.

Світовий банк затвердив пакет допомоги Україні в обсязі 700 млн доларів.

Сьогодні Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення «пакету стійкості» у сумі 2 млрд євро для підтримки України.

А вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні $1,4 млрд екстреної підтримки.

Наступного тижня ми очікуємо перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділив нам 1,2 млрд євро. За тиждень – другий транш.

Хочу подякувати тим підприємцям та компаніям, які сьогодні, у воєнні часи, сплачують податки, виплачують заробітну плату своїм співробітникам та усіляко підтримують армію. Ваш внесок в перемогу неоціненний! Дякую!

Які важливі кроки робить Уряд?

Орієнтовно вже за тиждень у додатку Дія ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії.

Ми вже створили «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури». І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог.

Війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в Дії також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.

Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам Дії.

Також ми створюємо резерв продовольства.

Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Це дозволить нам забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування.

Продовжуємо розширювати перелік критичного імпорту. Підтримуємо роботу критичної інфраструктури. Робимо все, аби наша армія і тил були якнайкраще забезпечені.

І ми переможемо. А потім ми відбудуємо нову, вільну та щасливу Україну. Наші міста на Півночі, Сході та Півдні знову розквітнуть. Наші люди повернуться. Повернуться у свої нові, відбудовані домівки. Слава українцям! Слава Україні!",- сказав Шмигаль під час брифінгу.

Нагадавши, Російські окупанти після значних втрат готують нову провокацію: попередження від Генштабу ЗСУ.

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