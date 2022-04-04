Глава Міністерства закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що країна підтримає санкції проти російського газу, якщо вони будуть вводитися Євросоюзом.
"Ми ніколи не накладали вето на пакети санкцій і не будемо накладати вето ні на один з них. Трагічні події в Бучі показують, що війна не тільки не закінчена, а й інтенсивність і жорстокість цієї війни продовжують зростати", – заявив він.
Тим часом Німеччина виступила проти негайного введення ембарго на російські енергоносії. Міністр економіки країни Роберт Хабек каже, що вони поки вживають заходів щодо зниження залежності від російських енергоносіїв.
А ось Данія не стала нічого пояснювати і негайно ввела мораторій на покупку російської нафти.
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