З'явилися заяви з країн Євросоюзу з приводу можливого ембарго на імпорт енергоносіїв з Росії.

Глава Міністерства закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що країна підтримає санкції проти російського газу, якщо вони будуть вводитися Євросоюзом.

"Ми ніколи не накладали вето на пакети санкцій і не будемо накладати вето ні на один з них. Трагічні події в Бучі показують, що війна не тільки не закінчена, а й інтенсивність і жорстокість цієї війни продовжують зростати", – заявив він.

Тим часом Німеччина виступила проти негайного введення ембарго на російські енергоносії. Міністр економіки країни Роберт Хабек каже, що вони поки вживають заходів щодо зниження залежності від російських енергоносіїв.

А ось Данія не стала нічого пояснювати і негайно ввела мораторій на покупку російської нафти.

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