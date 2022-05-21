Дуже велика кількість наших льотчиків героїчно загинула при спробах повітряним шляхом доставити на територію заводу» Азовсталь " їжу і ліки. Про це розповів Володимир Зеленський у суботу, 21 травня. Разом з дружиною Оленою він дав інтерв'ю до третьої річниці своєї інавгурації.

"Абсолютно героїчні люди. Хочу підкреслити, що там 400 прикордонників, велика кількість нацгвардійців, десантників, навіть представників СБУ, медики, звичайні люди. Мені здається, що найближчим часом завершиться вивезення всіх", — розповів президент.

Він також додав, що розмовляв з міжнародними партнерами про порятунок захисників Маріуполя, багато країн займалися обговоренням даної теми, але єдиної згоди не було.

"Наші хлопці отримали від військових сигнал, що вони мають право вийти і зберегти життя. А далі вже все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, рф. Очікуємо того чи іншого формату обміну. Будемо забирати їх додому", - прокоментував ситуацію із захисниками Зеленський.

Також Зеленський вважає, що війна між Росією і Україною буде завершена дипломатичним шляхом, але формат у мирних переговорів буде гібридний.

"Не ми починали цю війну, але нам її закінчувати. Я думав, що закінчити можна діалогом, що це діалог з терміном, що можна буде знайти рішення. Я дійсно так вважав. Але це Росія. Зараз це як автомобіль: і не бензиновий, і не електрокар - гібрид, і війна така, складна, і перемога буде дуже складна, вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Я впевнений у цьому", - розповів президент.

Ми писали, експерт пояснив, що станеться з армією рф в кінці травня.

Також повідомлялося, що Зеленський ініціює механізм конфіскації активів рф на користь України.

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