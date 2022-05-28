Президент рф не врахував важливу особливість українців, що позначилося на успіху його «операції».

Про прорахунок російського президента розповів у інтерв'ю проекту Nieuwsuur нідерландського телеканалу NOS Володимир Зеленський. На його думку, нездатність Путіна зрозуміти, що українці не хочуть бути частиною російського світу, зіграла з ним злий жарт.

За словами Зеленського, це не дало Путіну тверезо оцінити ризики для своєї армії перед вторгненням.

"Мені здається, що він просто не зовсім розуміє або не хоче це робити. Або не розуміє, що тут люди не хочуть бути частиною російського світу, частиною Російської Федерації. Люди хочуть просто жити в своїй державі. Він, напевно, і трохи переоцінив свою армію, мені так здається", - зазначив український президент.

Зеленський також розповів про те, що Україна зі свого боку готувалася до можливої війни ще до її початку.

"Наша країна готувалася. Ми знали, що це може бути в будь - який момент", - заявив президент.

Він додав, що нашим бійцям допоміг досвід, набутий ще з 2014 року.

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