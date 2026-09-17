Графіки відключення світла в Черкасах 18 вересня оприлюднили в «Черкасиобленерго»: 18 вересня планові знеструмлення діятимуть у двох часових вікнах — з 09:00 до 16:00 та з 08:00 до 17:00.

Графіки відключення світла у Черкаській області тривають і цього тижня: 18 вересня енергетики вимикатимуть електроенергію на десятках вулиць Черкас та в селі Вознесенське.

Графіки відключення світла в Черкасах 18 вересня стосуються виключно планових ремонтних та профілактичних робіт на електромережах.

Про це повідомляє черкасиобленерго: у четвер знеструмлення триватимуть у двох проміжках часу — з 09:00 до 16:00 та з 08:00 до 17:00.

Які вулиці Черкас залишаться без світла 18 вересня

У обласному центрі без електроенергії залишаться мешканці вулиць Гетьмана Сагайдачного (будинки 12/1, 12, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 55/1) та Пастерівської (100, 102, 102/1, 141, 145, 147, 151, 153, 155, 155/1, 157, 159, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98).

Також відключення торкнуться вулиці Б. Хмельницького (148, 150, 150/1, 150/2, 152, 79, 81, 81/1, 83, 85, 85/1, 87) та провулка Водопаркового (33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60/1, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86).

Окрім того, світло вимикатимуть на вулиці Садовій 96, вулиці В. Великого 7, вулиці Будіндустрії 1 та 3, а також на вулиці Чигиринській 524.

Село Вознесенське: де і коли не буде електроенергії

Мешканців села Вознесенське попереджають про відключення на вулиці Центральній 1, провулку 3-й Вишневий (1, 2, 2/3, 10, 12, 12/16, 14/12, 18/15, 20/16, 24, 5/13, 6, 8) та вулиці Поштовій (10, 12, 14, 14/а, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 42, 44, 5, 6, 8).

Без світла лишаться й будинки за такими адресами: вулиця Т. Шевченка (10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 104), вулиця Вишнева (3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 21, 23, 29, 31, 33, 37) та вулиця Білоловського (5, 6, 61).

Що робити мешканцям на час відключення

Усі знеструмлення 18 вересня є плановими й пов'язані виключно з ремонтними та профілактичними роботами на мережах. Енергетики радять завчасно підготуватися: зарядити телефони та повербанки, мати запас води й ліхтарики, а побутову техніку вимкнути, щоб уникнути стрибків напруги після відновлення живлення.

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